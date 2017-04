Gaudreau, Granlund a Tarasenko sú finalistami Lady Byng Trophy v NHL

Vladimir Tarasenko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. apríla (TASR) - Trio hokejových útočníkov Johnny Gaudreau z Calgary, Mikael Granlund z Minnesoty a Vladimir Tarasenko zo St. Louis kandiduje na zisk prestížnej Lady Byng Trophy. Cenu každoročne udeľujú v zámorskej NHL za športové a džentlmenské správanie v kombinácii so športovými výkonmi. Spomedzi slovenských hokejistov sa z ocenenia dvakrát tešil legendárny center Chicaga Stan Mikita (1966/1967 a 1967/1968) a raz v drese St. Louis aj tragicky zosnulý Pavol Demitra (1999/2000).Mená finalistov zverejnil oficiálny web profiligy, víťaza vyhlásia 21. júna v rámci slávnostného odovzdávania výročných ocenení v Las Vegas. Gaudreau tretiu sezónu za sebou prekonal hranicu 40 asistencií a 60 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom Flames. V 72 zápasoch nazbieral 61 bodov (18+43) a iba štyri trestné minúty, čo je najnižší počet spomedzi hokejistov, ktorí odohrali aspoň 41 zápasov. Dvadsaťtriročný krídelník by sa stal po Jiřím Hudlerovi (2014/2015) druhým hráčom "plameňov" za uplynulé tri roky, ktorý získal ocenenie pre najväčšieho hokejového džentlmena.Granlund si v tomto ročníku utvoril nové osobné maximá v počte gólov (26), asistencií (43) a bodov (69), pričom si odsedel iba 12 trestných minút. Tarasenko bol s 39 gólmi štvrtým najlepším kanonierom súťaže, so 75 bodmi si zlepšil vlastné sezónne maximum a obsadil 10. miesto v ligovej produktivite. Ruský útočník nazbieral v 82 zápasoch len 12 trestných minút.