Gaulandove výroky kritizuje nemecký šéf rezortu spravodlivosti

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas skritizoval jedného z vedúcich predstaviteľov nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alexandra Gaulanda za jeho výrok, že Nemecko ako krajina má právo byťPodľa prieskumov verejnej mienky sa protiimigračne zameraná AfD vo voľbách, ktoré budú 24. septembra, dostane do parlamentu. Vyhlásenia význačnejších členov tejto strany spôsobili však už viackrát polemiku.V tomto najnovšom prípade ide o videozáznam Gaulandovho prejavu z 2. septembra, v ktorom spolupredseda AfD uviedol, že žiadna iná krajina sa nevyrovnala so zločinmi minulosti tak, ako to urobilo Nemecko, a že roky nacizmuMaas dnes napísal na Twitteri, že. Zároveň dodal, že "AfD čoraz otvorenejšie ukazuje svoju radikálnu pravicovú tvár".