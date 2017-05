Gaviria víťazom 12. etapy Giro d'Italia, lídrom naďalej Dumoulin

Kolumbijský cyklista Omar Fraile zvíťazil v 12. etape pretekov Giro d'Italia z Forli do Reggio nell'Emilia 18. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 12. etapy (Forli - Reggio nell'Emilia, 234 km):

1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 5:18:55 h, 2. Jakub Mareczko (Tal./Wilier Triestina-Selle Italia), 3. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 4. Phil Bauhaus (Nem./Sunweb), 5. Maximiliano Richeze (Arg./Quick-Step Floors), 6. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data), 7. Sacha Modolo (Tal./UAE Team Emirates), 8. André Greipel (Nem./Lotto Soudal), 9. Jasper Stuyven (Bel./Trek-Segafredo), 10. Roberto Ferrati (Tal./UAE Team Emirates) - všetci rovnaký čas ako víťaz.



Priebežné poradie po 12. etape:

1. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) 52:41:08 h, 2. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:23 min., 3. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +2:38, 4. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +2:40, 5. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Media) +2:47, 6. Andrey Amador (Kost./Movistar) +3:05, 7. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors) +3:56, 8. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R La Mondiale), 9. Tanel Kangert (Est./Astana Pro Team) obaja +3:59, 10. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša/Alpecin) +4:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Reggio Emilia 18. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors triumfoval v štvrtkovej 12. etape pretekov Giro d'Italia. Najdlhšia trať tohtoročnej edície merala 234 km a viedla z Forli do Reggio nell'Emilia.Favoritom na triumf bol po väčšinu času Mirco Maestri z tímu Bardiani, dlhé kilometre sám unikal pred početnou skupinkou cyklistov. Necelých sedem kilometrov pred cieľom ho však dostihli, preto sa očakával špurtérsky finiš. O etapový triumf sa snažil aj tím Bora-Hansgrohe na čele s Írom Samom Bennettom, ale na viac ako na tretiu pozíciu to nestačilo. Výbornú prácu totiž odviedol tím Quick-Step Floors, ktorý pripravil v závere pôdu pre tretí tohtoročný etapový triumf debutanta na Gire Gaviriu.Kolumbijčan nastúpil v správnom čase, žiadny z jeho súperov už úspešne nezareagoval na jeho útok.povedal víťaz štvrtkovej etapy. V závere asi 15 km pred páskou dostal jeho dôležitý pomocník do špurtu Maximiliano Richeze z Argentíny defekt, ale dokázal sa vrátiť a pomôcť.dodal Gaviria, ktorý už na tomto ročníku zvíťazil v tretej a piatej etape, čím len podčiarkol výborný debut na svojom premiérovom podujatí Grand Tour.Ružový dres pre lídra si aj naďalej udržal Holanďan Tom Dumoulin, na druhého Naira Quintanu má náskok viac ako dvoch minút.