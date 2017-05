Gaviria vyhral 5. etapu Giro d'Italia, Jungels si udržal ružové tričko

Víťazom stredajšej piatej etapy jubilejného 100. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Víťazom stredajšej piatej etapy jubilejného 100. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy (Pedara - Messina, 157 km):



1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 3:40:11 h, 2. Jakub Mareczko (Tal./Wilier Triestina - Selle Italia), 3. Sam Bennett (Ír./Bora - Hansgrohe), 4. Andre Greipel (Nem./Lotto Soudal), 5. Phil Bauhaus (Nem./Team Sunweb), 6. Jan Bárta (ČR/Bora - Hansgrohe), 7. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data for Qhubeka), 8. Roberto Ferrari (Tal./UAE Team Emirates), 9. Jasper Stuyven (Belg./Trek - Segafredo), 10. Enrico Battaglin (Tal./Team LottoNL - Jumbo) všetci rovnaký čas ako víťaz

Priebežné poradie:



1. Bob Jungels (Lux./Quick - Step Floors) 23:22:07 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit./Team Sky) +6 s, 3. Adam Yates (V. Brit./Orica - Scott), 4. Domenico Pozzovivo (Tal./Ag2R La Mondiale), 5. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain - Merida Pro Team), 6. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team), 7. Nairo Quintana (Kol./Movistar Team), 8. Bauke Mollema (Hol./Trek - Segafredo), 9. Tejay Van Garderen (USA/BMC Racing Team), 10. Andrej Amador (Kost./Movistar Team) všetci +10

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Messina 10. mája (TASR) - Víťazom stredajšej piatej etapy jubilejného 100. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria. Dvadsaťdvaročný jazdec stajne Quick - Step Floors zvládol trať dlhú 157 km z Pedary do Messiny za 3:40:11 h a pripísal si druhý etapový triumf na tohtoročnom Gire.Na druhom mieste finišoval v hromadnom špurte v rovnakom čase ako víťaz domáci pretekár s poľskými koreňmi Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia), tretí bol Ír Sam Bennett zo zoskupenia Bora - Hansgrohe. Ružové tričko pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Gaviriov tímový kolega Luxemburčan Bob Jungels.Na piatu a celkovo druhú sicílsku etapu v itinerári podujatia sa mimoriadne tešil Vincenzo Nibali. Organizátori totiž situovali cieľ do jeho rodiska, kde sa zhromaždilo veľké množstvo jeho fanúšikov. Prvá polovica etapy priniesla únik iba dvojice jazdcov - okamžite po štarte vyrazili vpred Maciej Paterski (CCC Sprandi) a Jevgenij Šalunov (RusVelo), zvyšok sa držal v pelotóne. Na technických úsekoch získala dvojica približne štvorminútový náskok, Paterski bez boja získal jedinú horskú prémiu. Po hodnotenom stúpaní čakal na cyklistov ešte jeden kopec, po ktorom mali "utečenci" náskok tri minúty.Pri následnom klesaní dostal defekt Nairo Quintana, ale kolumbijský jazdec sa bez problémov začlenil do hlavnej skupiny. Dvojicu na čele hlavný balík podľa predpokladov "pohltil" a o víťazovi rozhodol šprintérsky dojazd po absolvovaní takmer 6 km dlhého mestského okruhu v Messine. Najrýchlejšie nohy mal Gaviria, ktorému kolegovia z Quick-Stepu pripravili výbornú pozíciu na záverečný špurt.Na pelotón vo štvrtok čaká etapa z Reggio Calabria do T. Luigiane dlhá 207 km.