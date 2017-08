dvojhra - štvrťfinále:



Daria Gavrilovová (Aus.) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:4



Elise Mertensová (Belg.) - Šuai Čang (Čína) bez boja

New Haven 24. augusta (TASR) - Austrálska tenistka Daria Gavrilovová postúpila do semifinále turnaja WTA v New Haven, keď si poradila s Belgičankou Kirsten Flipkensovou v dvoch setoch 6:2 a 6:4.