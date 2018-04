Ilustračné foto. Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Gazprom má záujem o Slovensko. Informoval o tom denník Hospodárske noviny (HN) v rozhovore so zástupcom predsedu predstavenstva spoločnosti Gazprom Alexandrom Medvedevom.Denník pripomenul, že Gazprom Export podpísal minulý rok so slovenskou spoločnosťou Eustream dohodu o prístupe k prepravnej infraštruktúre do roku 2050. Ide o prolongáciu dohody, ktorá platí do roku 2028.povedal v rozhovore Medvedev.Parametre sa podľa Medvedeva v takýchto dohodách definujú orientačne, preto je priskoro hovoriť o objemoch a termínoch. Presné údaje a detaily sa definujú v prílohách k rámcovej zmluve.povedal Medvedev.HN poznamenali, že nedávno sa objavila informácia, že federálne orgány Nemecka vydali povolenie na stavbu plynovodu Nord Stream 2 v jeho teritoriálnych vodách a taktiež na stavbu pobrežného terminálu v Greifswalde.dodal Medvedev na otázku HN, aká je pravdepodobnosť, že plynovod bude hotový do konca roku 2019.