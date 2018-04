Gazprom podal na súde žiadosť o ukončenie kontraktov s Naftogazom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zaslal tento týždeň Medzinárodnému arbitrážnemu súdu v Štokholme žiadosť o ukončenie kontraktov na dodávku plynu na Ukrajinu a tranzit plynu do Európy, ktoré uzatvoril s ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz. Dôvodom podľa neho je, že rokovania medzi firmami nepriniesli žiadny výsledok.oznámila v piatok (20.4.) ruská spoločnosť.O ukončení kontraktov uzatvorených ešte v roku 2009 začali Gazprom a Naftogaz rokovať koncom marca. Urobili tak po tom, ako ruský koncern ešte začiatkom marca začal procedúru ukončenia týchto kontraktov, a to v dôsledku predchádzajúceho rozhodnutia Medzinárodného arbitrážneho súdu v Štokholme.Štokholmský súd, ktorý rozhoduje o vzájomných žalobách Gazpromu a Naftogazu v súvislosti s podmienkami dodávok a tranzitu plynu, totiž vo februári oznámil, že Gazprom má ukrajinskej spoločnosti zaplatiť za tranzit 2,56 miliardy USD (2,08 miliardy eur).Na to sa Gazprom rozhodol platnosť kontraktov, ktoré sú platné do konca roka 2019, ukončiť. Podľa šéfa firmy Alexeja Millera Gazprom tento krok urobil preto, pretože "je kategoricky proti tomu, aby si Ukrajina riešila svoje ekonomické problémy na jeho úkor".povedal v reakcii na rozhodnutie súdu Miller.Šéf Gazpromu nevylučuje dodávky plynu do EÚ aj po roku 2019, pričom, ako uviedli ruské médiá, ročne by objem mohol predstavovať 10 až 15 miliárd kubických metrov (m3). Podľa ukrajinského ministra energetiky Igora Nasalika však Ukrajina plánuje udržať tranzit do EÚ po roku 2019 v objeme minimálne 40 miliárd m3. Menší objem je totiž podľa neho zasa pre Kyjev ekonomicky nevýhodný.