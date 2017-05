Gazprom zvažuje zvýšiť produkčný plán na tento rok na vyše 442 mld. m3

Ilustračné foto Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. mája (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom predpokladá, že tohtoročné produkčné plány upraví smerom nahor. Dôvodom je vysoký dopyt po ruskom plyne v Európe.Ako dnes uviedol zástupca šéfa Gazpromu Vitalij Markelov, spoločnosť nevylučuje, že plán produkcie na tento rok bude revidovaný na 442,3 miliardy kubických metrov (m3). V porovnaní s minulým rokom, keď Gazprom vyťažil 419,1 miliardy m3, by to znamenalo rast o 5,5 %. Ešte koncom apríla pritom Markelov predpokladal zvýšenie ťažby o necelé 3 % na vyše 430 miliárd m3.povedal Markelov. Podľa skorších informácií vyťažil Gazprom v období január až apríl 162,6 miliardy m3 plynu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 13 %.Ešte koncom apríla Markelov naznačil rast produkcie oproti roku 2016 o 2,7 % na 430,44 miliardy m3. Teraz však firma predpokladá, že produkcia bude opäť vyššia. Krátko predtým, v polovici apríla, Gazprom oznámil, že vývoz plynu do Európy a Turecka vzrástol medziročne za prvé tri mesiace o 15 %.