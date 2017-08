Gazprom zvýšil vývoz plynu do Európy tento rok o vyše desatinu

Ilustračné foto Foto: TASR/Gazprom Foto: TASR/Gazprom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zvýšil od začiatku roka vývoz plynu do Európy a Turecka o vyše desatinu, pričom veľkou mierou sa na tom podieľali krajiny, ktoré sú potenciálnymi odberateľmi suroviny prostredníctvom projektu Turecký prúd. Uviedla to ruská spoločnosť.Gazprom tento týždeň informoval, že od začiatku januára do 15. augusta zvýšil vývoz plynu do krajín mimo Spoločenstva nezávislých štátov o 12,7 miliardy na 118,3 miliardy kubických metrov (m3). Medziročne to predstavuje rast o 12 %.Najviac rástol vývoz do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. Do Turecka sa export zvýšil o 22,4 % a napríklad do Srbska až o 40,8 %. Výrazne však rástol vývoz napríklad aj do Maďarska, ktoré doviezlo od Gazpromu v danom období o 24,4 % viac plynu. Grécko zvýšilo dovoz o 13,2 % a Bulharsko o 11,1 %.Za minulý rok vyviezla ruská spoločnosť do Európy a Turecka rekordných 179,3 miliardy m3, pričom najviac sa zvýšil vývoz do západoeurópskych krajín ako Dánsko, Británia, Holandsko a Rakúsko. Oproti roku 2015 to znamenalo rast exportu o 12,5 %. Vzhľadom na vývoj v tomto roku by za celý rok mohol export presiahnuť 180 miliárd m3.Produkcia plynu sa v období od januára do 15. augusta zvýšila takmer o pätinu. Dosiahla 283,8 miliardy m3, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená rast o 19,8 %.