Gebrüder Weiss: V USA rozbiehame vlastnú regionálnu organizáciu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (OTS) - Rovnako pribudnú aj ďalšie kancelárie leteckej a námornej prepravy v Číne a Nemecku.Rovnaké služby pod jednou značkou všade vo svete - taká je stratégia logistickej spoločnosti Gebrüder Weiss. Po založení nových pobočiek v Nemecku, Číne, Honkongu a Singapure v prvej polovici roka, prichádza s informáciou o založení ďalšej regionálnej organizácie.Od 3. júla 2017 sa otvára ďalších 5 pobočiek pod značkou Gebrüder Weiss, a to v Atlante, Bostone a Los Angeles, kde preberie 100 % z niekdajšieho amerického spoločného podniku (joint venture). Ďalšie dve pobočky otvorí spoločnosť v New Yorku a Chicagu, v novej centrále Gebrüder Weiss v USA. V Spojených štátoch bude zamestnaných celkom 100 zamestnancov.Okrem rôznych prepravných služieb, zameraných na leteckú a námornú prepravu, bude spoločnosť Gebrüder Weiss v nových pobočkách ponúkať aj špecifické logistické riešenia. Spektrum siaha od skladovania tovaru a lokálnej distribúcie, až po riešenia elektronického obchodu, vrátane systémov webových obchodov. Spoločnosť plánuje v nových pobočkách postupne rozvinúť odbornosť v odvetviach, ako sú napríklad oblasti automobilového priemyslu alebo high-tech.“, povedal, člen predstavenstva v spoločnosti Gebrüder Weiss. S mnohými zákazníkmi sme za posledné roky vyvinuli jednotné riešenia na globálnej úrovni. Túto ponuku by medzičasom chcela spoločnosť Gebrüder Weiss výrazne zintenzívniť, a ďalej rásť spolu so svojimi odberateľmi. „“, hovorí Senger-Weiss.Spoločnosť Gebrüder Weiss ďalej rozširuje svoje zastúpenie aj v čínskych obchodných centrách. Pobočky, ktoré boli prednedávnom otvorené v Hongkongu a Šenzene podporí od 1. júla 2017 aj reprezentačná kancelária v Čan-ťiang, ktorá je na juhu ekonomicky najsilnejšej provincie Guangdong. Ešte toto leto by malo nasledovať otvorenie ďalšej kancelárie v Guangzhou. V Nemecku medzičasom doplní pobočky leteckej a námornej prepravy Hamburg a Frankfurt aj kancelária na letisku v Düsseldorfe. V priebehu roka otvorí logistická spoločnosť dve ďalšie kancelárie v Mníchove a Stuttgarte. Tým bude mať spoločnosť Gebrüder Weiss zastrešené najdôležitejšie prekladiská po celom svete. O sieti pobočiek a službách vo svete informuje spoločnosť na novej webovej stránke na: www.gw-world.com