Geen: Otázku zatykača na Puigdemonta nebude ovplyvňovať politika

Brusel 4. novembra (TASR) - Belgická vláda nebude mať nijaký vplyv na budúcnosť zosadeného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta po tom, ako naňho v Španielsku vydali európsky zatykač. Uviedol to v sobotu belgický minister spravodlivosti Koen Geens.Puigdemont a viacerí jeho bývalí ministri odcestovali do Belgicka po tom, ako ústredné vedenie v Madride pred týždňom odvolalo vládu Katalánska a dočasne prevzalo správu tohto regiónu, ktorého parlament prijal vyhlásenie nezávislosti od Španielska.Geens zdôraznil, že európsky zatýkací rozkaz (EZR). Na rozdiel od obvyklého vydávania osôb do iných krajín "nehrá výkonná moc pri procedúre EZR nijakú rolu. Všetko prebieha cez priamy kontakt medzi justičnými orgánmi," cituje ministra agentúra AP.Puigdemont prisľúbil, že bude spolupracovať s belgickými úradmi, avšak už nemá dôveru v španielske súdnictvo, ktorá sa podľa jeho slov spolitizovalo.Zatykače vydala španielska sudkyňa aj na štyroch členov odvolanej Puigdemontovej vlády, ktorí sa rovnako nevrátili z Belgicka a nerešpektovali tak predvolanie na štvrtkové súdne pojednávanie. Viacerých ďalších katalánskych exministrov poslala do vyšetrovacej väzby. Španielske orgány ich obviňujú zo vzbury, sprenevery verejných financií, protištátnej činnosti a ďalších trestných činov v súvislosti s presadzovaním nezávislosti Katalánska.Belgické médiá v piatok informovali, že tamojšia federálna prokuratúra už dostala európske zatykače na päticu katalánskych politikov, ktoré teraz posúdi a v priebehu nasledovných dní ich postúpi vyšetrovaciemu sudcovi.