Geissenovci: Na čom zarobili rozprávkové bohatstvo?

Aj keď Geissenovcov mnohí považujú za obraz doby morálneho úpadku, je potrebné priznať si, že asi každý si občas pozrie aspoň chvíľu z ich šou, aby videl, ako veľmi dokážu rozhadzovať peniaze na nové autá alebo dvolenky. Do veľkej miery je toto rozhadzovanie iba divadlom pre kamery, pretože práve diváci sú riaditeľmi produkcie všetkých reality šou a všetko, čo máte možnosť vidieť na obrazovkách, je robené práve pre nich. Geissenovci, rovnako ako niekoľko ľudí pred nimi a aj po nich, túto príležitosť vedeli využiť. Reality šou predávaná po celom svete je však odrazom ich skutočného života v luxuse a bohatstve. Ako k nemu prišli?





Miss Fitness 1982

Strýko Sam z Nemecka

Najprv proti Adidasu

Neskôr aj proti Nike

Nadobudnutie kapitálu

Potaliančený Nemec

Rodina Geissenovcov dnes patrí k tým, ktoré by sme mohli označiť za najbohatšie v Európe. Nepoznáme síce presné štatistiky o tom, koľko ročne zarobia alebo aké miesto v rebríčku bohatých zastávajú, avšak ich súkromné konto sa odhaduje na tučných 70 miliónov eur.Carmen sa narodila v roku 1964, iba o štyri mesiace neskôr, ako jej manžel Robert. Jej kariéra sa týkala športu, venovala sa fitness a v roku 1982 vyhrala súťaž Miss Fitness v Nemecku. Tento úspech bol dostatočný na to, aby sa mohla venovať výhradne športu a aby sa dostala do vyšších spoločenských kruhov. V tom čase do tejto smotánky ešte Robert nepatril, i keď by sa o ňom nedalo povedať, že by práve trpel núdzou.Robert Geiss pochádzal z dobrej rodiny, v ktorej bolo podnikanie životným štýlom. Preto spolu so svojím bratom Michaelom založil v roku 1986 značku športového oblečenia Uncle Sam. Značka bola reprezentovaná jednoduchším logom s akronymom UNCS. Oblečenie UNCS bolo určené v prvom rade pre športovcov a kulturistov, ktorí hľadali nový spôsob vyjadrenie svojho životného štýlu.V 80. rokoch minulého storočia boli ešte stále populárne pestré farby a dizajny, ktoré by sme dnes označili za nevkusné. Práve do tohto sveta vstúpila značka UNCS a priniesla doň jednoduchosť a dizajn podriadený funkčnosti. Nešlo však o celkom zásadnú inováciu, skôr o pokračovanie v trende, ktorý začínali nastoľovať spoločnosti Nike a Adidas. Len pre porovnanie, firma Nike bola založená v Spojených štátoch v roku 1964 a Adidas v Nemecku roku 1948, pričom jeho zakladateľ Adolf Dassler započal vlastnú výrobu už v 20. rokoch. Novopečená Geissenovská značka UNCS zistila, že sa dá stavať aj na základoch, ktoré už boli čiastočne postavené. A veľmi úspešne.Napriek tomu, že značka UNCS bola obviňovaná z kopírovania iných veľkých módnych domov, na jej popularite to určite neubralo. Možno práve tu sa ukázalo, že aj zlá reklama je reklama. V každom prípade sa UNCS stalo typické pre moderných športovcov, ktorí nosili tričká s logom značky na hrudi.V priebehu pár rokov po otvorení výroby sa Geissenovcom zdal byť európsky trh malý. Dopyt po produktoch bol enormný a tak nastal čas na expanziu aj za Atlantický oceán. V Spojených štátoch, v ktorých dovtedy dominovalo najmä Nike, sa podarilo UNCS celkom dobre uchytiť. Marketing značky bol silný, podporený športovcami, prepracovaným 300-stranovým katalógom a premyslenou logistikou. Oblečenie značky UNCS sa vyrábalo v Turecku za relatívne nízke ceny, čo bol ďalší priestor na tvorbu profitu.V roku 1995 sa udial najväčší obchod v histórii značky, keď obaja bratia predali zabehnutú firmu za vtedajších 140 miliónov nemeckých mariek, dnešných vyše 70 miliónov eur. Aj keď si svoj podiel o pár rokov neskôr Michael Geiss odkúpil späť, Robert si ponechal peniaze a pustil sa do nového podnikania s realitami. Súčasné portfólium značky UNCS je moderné a neostáva nič dlžné aktuálnym trendom, popri tradičnej športovej móde sa orientuje aj na bežné každodenné oblečenie.UNCS však nezostalo jedinou módnou spoločnosťou, pod ktorú sa podpísal Robert Geiss. Do jeho portfólia patrí aj značka Roberto Geissini, ktorú stále vlastní a zrejme sa jej ani tak ľahko nezbaví. Základnou črtou tohto módneho domu je extravagancia, modernosť, štýlovosť a cieľová skupina bonitných zákazníkov. Priemerná cena jednoduchšieho trička z produkcie Roberto Geissini je 80 eur, najdrahšie tričká nesú cenovku 130 eur.

Dnes sa Geissenovci, ktorých poznáme z televíznej obrazovky, venujú najmä kupovaniu, renovovaniu, predaju a prenájmu nehnuteľností. Tento biznis je aj napriek niekoľkým nedávnym realitným bublinám stále veľmi lukratívny práve pre vysokú mieru výnosu. Keď sa pýtate, ako môžu neustále míňať vo veľkom, odpoveďou je práve nadobudnutý kapitál z roku 1995 a práca s luxusnými nehnuteľnosťami.