Geist nečaká, že sa britská opozícia dostatočne zaktivizuje do volieb

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Analytik Radovan Geist z Euractiv.sk si myslí, že úspešné zvládnutie vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ si vyžaduje stabilnú vládu.uviedol dnes pre TASR.Z jeho pohľadu akékoľvek riziko, že by dohoda o odchode Británie z EÚ a o prechodnom režime mohla naraziť na odpor v britskom parlamente, či už zo strany podporovateľov tvrdšieho postupu alebo opozície, oslabuje vyjednávaciu pozíciu britskej vlády." konštatoval Geist.Keďže do volieb, ktoré by sa mali konať 8. júna, neostáva veľa času, neočakáva, že sa opozičným stranám podarí dostatočne zaktivizovať. "" vyhlásil Geist.Zároveň zdôraznil, že podľa neho bude zaujímavé sledovať výsledok v Škótsku. Ak podľa neho Škótska národná strana (SNP) potvrdí politickú dominanciu, bude pokračovať s prípravou na druhé referendum o nezávislosti.Keďže zmenu na čele Veľkej Británie považuje za nepravdepodobnú, nemyslí si, že by voľby mali zásadný vplyv na brexit. "" dodal.Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v Británii 8. júna. Schválila to v stredu (19. 4.) Dolná snemovňa britského parlamentu po tom, ako návrh na ich vypísanie v utorok (18. 4.) predložila premiérka Mayová. Predsedníčka vlády argumentovala tým, že nový mandát posilní jej pozíciu pri rokovaniach o brexite a poskytne istotu do budúcnosti.Riadne parlamentné voľby sa mali v Spojenom kráľovstve konať až v roku 2020, avšak britská legislatíva umožňuje aj ich predčasnú realizáciu, ak tento krok odobria dve tretiny zákonodarcov.Počas mimoriadnej rozpravy v Dolnej snemovni parlamentu Mayová vyhlásila, že konanie volieb je v tomto časekrokom, ktorým sa zabezpečí "", pričom sa zároveň krajina pripraví na obdobie po vystúpení z Európskej únie.Mayová v utorok pred svojím oficiálnym sídlom na londýnskej Downing Street v rámci ohlásenia predčasných volieb obvinila parlamentnú opozíciu zloženú z labouristov, liberálnych demokratov a škótskych nacionalistov z, ako aj zo snahy spomaľovať proces vystúpenia Británie z EÚ.