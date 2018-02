Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. februára (TASR) – Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín oblasť Silickej planiny. V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku toho napadlo 15 až 30 centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), ktorej pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest.uviedla technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku.Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov.Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny.Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo obce Mlynky.konštatovala Fejesová.Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta.