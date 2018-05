Generál Greindl je presvedčený, že vojaci na Golane nepochybili

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Viedeň 3. mája (TASR) - Rakúski príslušníci mierovej misie OSN na Golanských výšinách v septembri 2012 podľa názoru niekdajšieho veliteľa týchto síl v regióne z rokov 1978-1981 generála vo výslužbe Günthera Greindla nepochybili.Vyplýva to z obsahu rozhovoru, ktorý Greindl poskytol pre piatkové vydanie denníka Kurier, ako o ňom vo štvrtok večer s predstihom informovala tlačová agentúra APA.pýta sa ich exveliteľ a pripomína, že misia je postavená jednoznačne s prioritami monitorovať prítomnosť príslušníkov ozbrojených zložiek v oblasti a nezasahovať. Aj odovzdanie informácií by však v danom prípade bolo predstavovalo zásah, poznamenal.Greindlovo vyjadrenie je reakciou na správy o tom, že rakúski vojaci v službách svetovej organizácie v septembri 2012 na Golanských výšinách zrejme vedome dopustili, aby deviati členovia sýrskej tajnej polície prišli o život v pasci nastavenej pašerákmi.Videozáznam, o ktorom informoval na sklonku apríla viedenský týždenník Falter a ktorý z incidentu pripravili samotní rakúski vojaci, najskôr zachytáva prípravu pasce zločincami v hornatej krajine, neskôr príchod bieleho motorového vozidla so sýrskymi tajnými, ich konzultáciu s Rakúšanmi a následný očakávaný záver, po ktorom sa vojaci z alpskej republiky ešte rozprávajú o tom, či má vôbec zmysel privolať sanitku.Rakúsky minister obrany Mario Kunasek zriadil krátko po zverejnení videozáznamu vyšetrovaciu komisiu, ktorá by mala objasniť, čo sa reálne stalo v septembri 2012 v spomínanej lokalite. Vyšetrovanie, ktoré musí všetko objasniť, by sa malo ukončiť do posledného májového dňa.Greindl je presvedčený o tom, že vyšetrovacia komisia nezistí žiadne pochybenie príslušníkov rakúskeho Bundesheeru.Podľa názoru šéfredaktora týždenníka Falter Floriana Klenka mohli vojaci zabrániť zločinu, zostáva však právnou otázkou, či tak museli urobiť. Podľa názoru periodika treba preskúmať, či OSN nevydala nariadenie, ktoré vojakom zabránilo v konkrétnom prípade použiť zdravý rozum a zachrániť životy ľudí smerujúcich do pasce.Rakúsko sa po dlhoročnom pôsobení na Golanských výšinách stiahlo z tejto mierovej misie v roku 2013, niekoľko mesiacov po teraz zverejnenom incidente - zdôvodniac to bojmi medzi vládnymi silami a povstalcami v okolí jedného zo stanovísk modrých prílb. Podľa názoru týždenníka Falter je teraz logicky na mieste otázka, či predmetný incident mal nejakú spojitosť s rozhodnutím o stiahnutí rakúskych vojakov z oblasti.