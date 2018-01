Generál Maxim: Cieľom presunov spojeneckých vojsk je nácvik mobility

Na snímke náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Cieľom presunov spojeneckých vojsk, ktoré budú prebiehať aj v roku 2018, je nácvik mobility a odstránenie možných prekážok, ktoré by mohli v tomto priestore existovať. Na záver pravidelnej konferencie náčelníkov generálnych štábov krajín strednej Európy to uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim.ozrejmil Maxim počas tlačového vyhlásenia organizátorov konferencie.doplnil.Na pravidelnej konferencii sa v utorok zišli v priestoroch konferenčnej sály ministerstva zahraničných vecí generáli zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska a veliteľstva ozbrojených síl USA v Európe, spolu s veliteľmi Národných gárd USA partnerských štátov jednotlivých účastníkov. Veliteľ amerických síl v Európe Curtis M. Scaparrotti ocenil najnovší záväzok Slovenska zvýšiť výdavky na obranu na 1,6 percenta HDP do roku 2020. Je totiž podľa neho potrebné reagovať na momentálne výzvy.priblížil Scaparrotti. Podľa neho je veľmi dôležité, ako sa pripravujú jednotky v takomto prostredí.doplnil.Účastníci konferencie sa zoznámili so stratégiou zabezpečenia presunov spojeneckých vojsk v regióne, plánovanými spoločnými cvičeniami, poznatkami zo zabezpečenia integrovanej ochrany vzdušného priestoru a protiraketovej obrany, ako aj s potrebou transformácie a modernizácie ozbrojených síl jednotlivých krajín vo svetle súčasnej bezpečnostnej situácie v regióne.Pravidelné konferencie náčelníkov generálnych štábov organizuje veliteľ vojsk USA v Európe každoročne v jednej zo stredoeurópskych krajín. Tohtoročná konferencia sa niesla vo svetle výročí viažucich sa k roku 2018. Medzi najvýznamnejšie patrí 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, jej ozbrojených síl, ako aj 25 rokov spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti medzi Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ozbrojenými silami Spojených štátov amerických.