General Motors ukončí predaj v Indii a odchádza z Južnej Afriky

Detroit 18. mája (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) dnes oznámila, že koncom tohto roka zastaví predaj svojich áut v Indii, ale nestiahne sa úplne z tohto trhu. GM tak po dvoch dekádach ukončí svoju snahu o presadenie sa na indickom trhu s osobnými autami. Jej podiel na tomto trhu totiž nedosiahol ani 1 %.Toto rozhodnutie je súčasťou plánu reštrukturalizácie zahraničných závodov. GM uviedol, že sa sústredí na podniky a trhy, ktoré prinášajú vyššie zisky.Americkej automobilke sa veľmi nedarí na indickom trhu. Jej odbyt v tejto krajine v uplynulých šiestich rokoch vytrvalo klesal.GM má v Indii dva závody, jeden z nich bude ďalej produkovať vozidlá značky Chevrolet určené na vývoz do Mexika a ďalších štátov Južnej Ameriky, kde dopyt po nich rastie. V uplynulom finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2017, sa napríklad export do týchto krajín z indického závodu takmer zdvojnásobil na 70.969 vozidiel. Druhý závod v Indii GM pravdepodobne predá čínskej spoločnosti SAIC Motor.Automobilka plánuje aj odchod z Južnej Afriky. Dohodla sa už na predaji svojho 57,7-% podielu vo firme GM East Africa spoločnosti Isuzu Motors Ltd.