Generálna prokuratúra naďalej bojuje proti domácemu násiliu

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR aj v tomto roku v rámci plánu hlavných úloh GP SR nariadila previerku, ktorá má preskúmať doterajší postup správnych orgánov pri prejednaní priestupkov týkajúcich sa domáceho násilia, ako aj preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní v trestnom konaní pri objasňovaní domáceho násilia, zhodnotenie postupu orgánov činných v trestnom konaní pri trestnom stíhaní páchateľov zločinu. Uviedla pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Podľa jej slov výsledky tejto previerky sa v súčasnosti spracovávajú a generálnemu prokurátorovi by mali byť predložené v mesiaci január 2017. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa musí s výsledkami previerky najskôr oboznámiť, aby aj na základe nich mohol prijať ďalšie opatrenia. Nie je vylúčené, že o týchto výsledkoch a prípadných opatreniach bude GP SR v blízkej budúcnosti informovať verejnosť.Predajňová pripomenula, že generálny prokurátor Čižnár už pri svojom menovaní do funkcie deklaroval, že jednou z jeho priorít je aj ochrana maloletých detí a týraných žien. Generálny prokurátor inicioval vznik bezplatnej telefonickej linky a emailu pre týrané osoby. Generálna prokuratúra oficiálne spustila telefonickú linku 16. 3. 2015 a aj emailový kontakt. Odvtedy do 25. októbra 2015 bolo odstúpených na príslušné krajské prokuratúry 370 podaní.vysvetlil pre TASR Čižnár.Každá krajská prokuratúra má telefonickú linku určenú pre nahlásenie násilia v rámci kraja, kde dochádza k jeho páchaniu. Týrané osoby alebo osoby, ktoré majú vedomosti o páchanom násilí na nich, môžu svoje poznatky oznámiť na bezplatnej telefonickej linke GP SR.