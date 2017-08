Generálna prokuratúra nebude riešiť povýšenie Ľ. Jahnátka a P. Pašku

Na archívnej snímke Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 21. augusta (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR odložila podnet poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého (nezaradený) vo veci povýšenia Pavla Pašku a Ľubomíra Jahnátka bývalým ministrom obrany Martinom Glváčom (Smer-SD). Dôvodom je nedostatok pôsobnosti. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Beblavý sa obrátil na GP SR s podnetom 27. januára. Napadol pritom Gvláčov rozkaz, ktorým bol v marci 2016 do hodnosti plukovníka povýšený vtedajší minister pôdohospodárstva Jahnátek a podpredseda Smeru-SD Paška. Podnet opozičného poslanca smeroval k tomu, aby prokuratúra podľa neho nezákonný akt zrušila.uviedla Predajňová. Ako prvý o tom dnes na svojom internetovom portáli informoval Denník N.GP SR ešte v januári vydala stanovisko, že. Poslancovi odporučila, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní ak má poznatky, že malo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Beblavý podal podnet aj napriek tomu.S tým, ako Generálna prokuratúra vybavila podnet, Beblavý nie je spokojný.uviedol pre TASR. Za právne nekvalifikované považuje odvolanie aj preto, že bolo založené na zákone, ktorý sa na povyšovanie vojakov ani nevzťahuje.Bývalý minister obrany Glváč povýšil v závere volebného obdobia predchádzajúcej vlády viacerých jej ministrov. Ukázalo sa to po tom, čo médiá informovali o tom, že súčasný šéf rezortu Peter Gajdoš (nominant SNS) povýšil do hodnosti kapitána predsedu Národnej rady SR a strany SNS Andreja Danka.Beblavý v podnete poukazuje na fakt, že obaja povýšení - Jahnátek aj Paška mali v čase menovania cez 55 rokov a podľa zákona o brannej povinnosti boli ako vojaci vyradení zo zálohy.uviedla v minulosti pre týždenník Trend hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.