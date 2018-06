Generálna prokuratúra preskúmala 35 trestných vecí, týkali sa farmárov

Protestná jazda farmárov z Michaloviec do Bratislavy za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Na snímke traktory za mestom Košice 18. júna 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) preskúmala 35 trestných vecí, ktoré sa týkali samostatne hospodáriacich roľníkov z východného Slovenska.informovala v pondelok TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Farmári vyrazili v pondelok ráno na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy, kde chcú upozorniť na svoje problémy. Po trase sa k nim majú na strojoch pridať aj ďalší protestujúci. Do hlavného mesta by mali doraziť v utorok (19.6.) približne o 19.00 h.uviedol pre TASR Patrik Magdoško zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, ktorá zastrešuje malých a stredných farmárov z celého Slovenska.Do hlavného mesta by mali dôjsť v utorok približne o 19.00 h.vysvetlil Magdoško. V stredu (20.6.) chcú okrem iného navštíviť parlament.