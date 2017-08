Generálna prokuratúra preverila obchod Kaliňáka s Bašternákom

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. augusta (TASR) - Obchod Roberta Kaliňáka a Jána Počiatka s Ladislavom Bašternákom z októbra 2013 nebudú orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať ako korupciu. Definitívne stanovisko prijala Generálna prokuratúra, ktorá preštudovala celý spis. Informuje o tom Denník N, ktorému to potvrdil námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky.Denník konštatuje, že k vyšetrovaniu nepríde napriek tomu, že samotná transakcia pripomína viac ako obchod skôr luxusný dar Bašternáka exministrom. Neexistujú však dôkazy, že by za tento „dar“ Kaliňák s Počiatkom pre Bašternáka niečo urobili. Za takéto niečo nemožno v zmysle Trestného zákona považovať ani to, že polícia a finančná správa roky ignorovali a odmietali vážne podozrenia, že Bašternák pácha daňové podvody. Jeho vyšetrovanie sa začalo až minulý rok potom, čo prípad zverejnili médiá.Prípad sa podľa Denníka N týka akciovky B. A. Haus, ktorá vznikla v roku 2008. Založili ju Ján Počiatek, Ladislav Bašternák a Marek Turčan, advokát, ktorý podniká s Robertom Kaliňákom. Nasledujúce tri roky vložil Bašternák do firmy 850.000 eur, ktoré tam evidoval ako pôžičky. Firme požičal aj Počiatek – 315.000 eur. Ako tieto vklady prebehli, či išlo o hotovosť a odkiaľ Bašternákove peniaze pochádzali, ešte Generálna prokuratúra podľa Šufliarskeho samostatne preverí.V roku 2013 mala firma, ktorá vlastní viacero luxusných nehnuteľností, prvýkrát zisk. Hneď v októbri toho roku sa Bašternák rozhodol podiel vo firme predať. Mal 34 kusov akcií, 17 predal Kaliňákovi a 17 Počiatkovi. Obidvaja zaplatili približne 8000 eur. Reálnu hodnotu tohto podielu pritom realitný maklér odhadoval od 600.000 až do milióna eur. Keďže Počiatek už časť akcií vlastnil, po tejto transakcii sa stal väčšinovým akcionárom firmy. Zvyšné akcie majú Kaliňák a Turčan.Generálna prokuratúra podľa Denníka N prípad uzavrela bez toho, aby objednala znalecký posudok na hodnotu podielu, ktorý Kaliňák kúpil. Minister totiž tvrdí, že zaplatil reálnu cenu, čo je vzhľadom na hodnotu nehnuteľností, ktoré firma má, vysoko nepravdepodobné.hovorí Šufliarsky. Podľa neho, ak neexistuje dôkaz o tom, že Kaliňák niečo pre Bašternáka spravil, a zároveň zákony hovoria, že predávajúci a kupujúci si môžu dohodnúť akúkoľvek cenu za kúpu a predaj akcií, na obchode nie je v zmysle zákona nič protiprávne.dodal pre Denník N.