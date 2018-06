Generálna prokuratúra reaguje na prípady D. Brtvu a P. Pachingera

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR na základe medializovaných informácií zaznamenala opakujúci sa problém s faktickým výkonom uložených trestov v trestnom konaní a súvisiacou súčinnosťou medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.GP SR tak v stredu reagovala na prípady právoplatne koncom marca Najvyšším súdom (NS) SR odsúdených Dávida Brtvu a Patrika Pachingera, ktorí sa v posledných dňoch v iných konaniach dostavili na iné súdy v Trnave a Bratislave a nikto ich nedodal do výkonu trestu odňatia slobody.uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa GP SR Andreja Predajňová.Odvolacie konanie s Patrikom Pachingerom, ktorého 28. marca Najvyšší súd SR odsúdil právoplatne na sedemročný trest odňatia slobody v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, sa v utorok (19.6.) na Okresnom súde v Bratislave nekonalo.uviedol v utorok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Napriek tomu, že Pachinger je právoplatne odsúdený a predsedníčka NS mu 28. marca kvôli zdravotným komplikáciám umožnila mesačný odklad nástupu do väzenia, polícia ho v utorok nezadržala. Pachinger sa nedávno podrobil postupne operácií oboch očí.vysvetlil ďalej Adamčiak.zareagovala v utorok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Reagovala tým aj na fakt, že nedávno bol na súde v Trnave Dávid Brtva, ktorého NS rovnako ako Pachingera právoplatne odsúdil. Polícia napriek tomu, že Brtva bol odsúdený v kauze podvodu na nebankovky na deväťročný trest odňatia slobody, podobne ako v utorok Pachingera nezadržala.Pachinger okrem iného by mal vo štvrtok (21.6.) absolvovať iné konanie na Krajskom súde v Bratislave. Malo by ísť o iný podvod, ktorý v minulosti riešil Okresný súd Bratislava 3. Ako Brtva, tak aj Pachinger boli po spomínanom marcovom verdikte NS SR v policajnom pátraní.