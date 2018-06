Generálna prokuratúra SR napadla odškodnenie pre Š. Harabina

Na archívnej snímke sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) – Rozsudok, ktorým sudkyňa Zuzana Hlistová priklepla 150.000-eurové odškodnenie pre Štefana Harabina, nie je právoplatný. Generálna prokuratúra SR pred pár dňami podala odvolanie. Informovala o tom televízia Markíza vo svojej večernej spravodajskej relácií, ale aj Denník N.Prokuratúra podala voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I pred pár dňami odvolanie, potvrdila to pre Denník N hovorkyňa Andrea Predajňová. O spore medzi Harabinom a Generálnou prokuratúrou bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Či sa voči verdiktu okresnej sudkyne Zuzany Hlistovej odvolal aj Harabin, nie je zatiaľ isté. Rozhodne sa, keď si rozsudok prečíta, no ešte ho nedostal.povedal pre denník Harabin s tým, že ak nahrávku prokuratúra verejne pustí, tak potom 150.000 eur zaplatí generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi.Prokuratúra má Harabinovi platiť odškodnenie za nesprávny úradný postup. V prípade sudcu Najvyššieho súdu vraj pochybila aj tým, že bývalý šéf prokurátorov Dobroslav Trnka potvrdil novinárom existenciu prepisu telefonátu medzi Harabinom a drogovým dílerom Bakim Sadikim. Ten si momentálne odpykáva 22-ročný trest za pašovanie drog.Dôvody odvolania prokuratúra nespresnila. Mala by však v nich namietať aj výšku odškodnenia. Čo bolo určujúce pre rozhodnutie o výške odškodnenia, nie je jasné. Sudkyňa Hlistová cez hovorcu súdu odkázala, že rozsudok po jeho vyhlásení aj stručne odôvodnila.uviedla.