Generálnemu tajomníkovi OSN tento rok na Davos nezvýšil čas

Na archívnej snímke generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres je jedným zo svetových lídrov, ktorí sa nezúčastnia na tohtoročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom horskom stredisku Davos. Dôvodom jeho rozhodnutia je, vyhlásil v stredu hovorca OSN Stephane Dujarric, ktorého citovala agentúra AP.Dujarric novinárom v newyorskej centrále svetovej organizácie povedal, že Guterres vycestuje vo štvrtok na summit Africkej únie v etiópskej metropole Addis Abeba.posťažoval sa hovorca. Doplnil, že účasť na tomto podujatí býva niekedyDujarric napriek tomu označil Davos za dôležité miesto pre OSN, obzvlášť pokiaľ ide o interakciu so súkromným sektorom. Z tohto dôvodu budú podľa neho OSN na zasadnutí WEF zastupovať predseda Valného zhromaždenia Miroslav Lajčák, ako aj šéfovia viacerých medzinárodných agentúr.WEF otvorilo v utorok v Davose svoje 48. výročné zasadnutie, ktoré potrvá do piatku a zúčastní sa na ňom vyše 60 hláv štátov a vlád, ako aj stovky podnikateľských lídrov, akademikov, občiansko-právnych aktivistov a celebrít.