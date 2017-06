Generálny manažér Slovana Ziman chce stabilizovať financie a play off

Patrik Ziman, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) - Nový generálny manažér hokejového klubu Slovan Bratislava Patrik Ziman si dal na najbližšie obdobie dva ciele. V prvom rade stabilizovať finančnú situáciu a ekonomický chod klubu a druhým je dostať tím do play off KHL. Slovan má mimo súčasného kádra a mladíkov záujem už len o jedného slovenského hráča a tým je obranca Tomáš Starosta. Okrem neho sa chce posilniť ešte o jedného obrancu a piatich útočníkov. Novým asistentom trénera sa stal Róbert Petrovický.Rokovania so Starostom by mal klub uzavrieť cez víkend.povedal športový riaditeľ Oldřich Štefl. Slovan chce do obrany dvoch pravákov, takže nemá záujem o svojho bývalého hráča Cama Barkera. Slovan rokuje aj s Jeffom Taffem a Jonathanom Cheechoom.uviedol.Vedenie klubu v piatok oficiálne uviedlo na post predsedu predstavenstva a generálneho manažéra už vopred avizovaného Zimana. Na poste nahradil dlhoročného GM Maroša Krajčiho a svojej funkcie sa oficiálne ujme 1. júla 2017.povedal na piatkovej tlačovej konferencii výkonný viceprezident klubu Juraj Široký ml.Ziman doteraz pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti FUN MEDIA GROUP a bol generálny riaditeľ Fun Rádia a prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc.uviedol.Ponuku od Slovana nečakal, no po niekoľkých dňoch pristúpil k rokovaniam a po jeden a pol mesiaci prikývol. Aj keď nastúpi až 1. júla, prvé kroky už má za sebou.Jeho prvoradým cieľom je stabilizácia finančnej situácie, ktorá v posledných rokoch nebola ideálna a hráčom často meškali výplaty. KHL dala klubom termín práve do piatka 30. júna, aby vyplatili svoje záväzky z uplynulého obdobia. Slovan požiadal o odklad.oznámil Široký.Slovan pripravil pre fanúšikov viacero prekvapení na novú sezónu, chystá zmeny na dresoch, v sprievodnom programe počas zápasov a nové reklamné predmety. Doteraz sa predalo približne 3300 sezónnych permanentiek, práve štartuje tretia fáza ich predaja.