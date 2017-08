Generálny pardon BVS za využívanie kanalizácie bez zmluvy ešte platí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. augusta (TASR) – Generálny pardon Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) môžu ešte do 31. augusta využiť jej zákazníci, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu. V prípade, že do uvedeného termínu zlegalizujú svoje pripojenie, stane sa tak bez sankcií a BVS si voči nim nebude uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu. Spoločnosť o tom informuje na svojej webovej stránke.uvádza BVS.Podľa jej informácií by mali záujemcovia o uplatnenie pardonu doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu BVS najneskôr do 31. augusta vyplnené a podpísané tlačivoktoré nájdu na stránke spoločnosti. "Na základe doručeného, správne vyplneného tlačiva, zašle BVS producentovi na podpis novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd," objasňuje ďalej vodárenská spoločnosť.BVS upozorňuje, že generálny pardon nebude môcť uplatniť, ak bude tlačivo doručené po uvedenom termíne, ak zákazník nedoručí spoločnosti podpísanú zmluvu, resp. ju doručí po 31. októbri alebo neoprávnene odoberá pitnú vodu z verejného vodovodu. Pardon nemôžu očakávať ani klienti, u ktorých už BVS zistila neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd, alebo s vodármi vedú súdny spor.Zákazníkom, ktorí budú neoprávnene vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu, hrozí, že BVS si od nich bude uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa 300 eur, v prípade ostatných klientov vo výške 3000 eur.