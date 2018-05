Generálny prokurátor prisľúbil farmárom vyšetrenie ich prípadov

Jaromír Čižnár, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár prisľúbil farmárom vyšetrenie ich prípadov priamo na Generálnej prokuratúre (GP) SR. Skonštatovali to predstavitelia iniciatívy poľnohospodárov po štvrtkovom stretnutí s generálnym prokurátorom v Bratislave. Z vyšetrovania by sa tak mali vylúčiť okresné aj krajské prokuratúry.priblížil samostatne hospodáriaci roľník František Oravec s tým, že priniesli na GP dvanásť trestných oznámení, ktoré podľa farmárov neboli dôsledne vyšetrené. Zbierajú aj ďalšie a predpokladajú, že ich bude omnoho viac.Poľnohospodári sa domáhajú preskúmania postupov orgánov činných v trestnom konaní v konkrétnych trestných veciach.dodala hovorkyňa GP Andrea Predajňová s tým, že Čižnár nechá preskúmať aj informácie, ktoré odzneli na stretnutí. Na základe medializovaných informácií začala GP v marci tohto roka konať ex offo.uviedla Predajňová.Čižnár tiež podľa farmárov preverí aj svojich ľudí v regionálnych štruktúrach.uviedol Patrik Magdoško z občianskej iniciatívy Zemplín.skonštatoval Oravec. Farmári poukázali na nečinnosť polície vo svojich prípadoch.poznamenal Oravec.Posledných šesť rokov je podľa neho na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sofistikovaná trestná činnosť.zdôraznil.Farmári zároveň v piatok (4. 5.) vyjdú do ulíc, pričom očakávajú 400 – 500 traktorov na približne trinástich miestach.podotkla prezidentka Vidieckej platformy Lucia Gallová s tým, že sa spojili aj s protestmi Za slušné Slovensko.