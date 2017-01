Generálny prokurátor štátu Washington podal žalobu na Trumpa

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Seattle 30. januára (TASR) - Generálny prokurátor amerického štátu Washington podal dnes žalobu na prezidenta Donalda Trumpa za vydanie dekrétu o zákaze vstupu obyvateľov siedmich štátov do USA.Bob Ferguson sa stal prvým generálnym prokurátorom niektorého z 50 štátov únie, ktorý podal žalobu na administratívu nového prezidenta Donalda Trumpa za politiku, ktorú uplatňuje.Vo vyhlásení vydanom v noci nadnes označili Trumpov dekrét zagenerálni prokurátori 16 amerických štátov. Ferguson je však jediným z nich, ktorý zaň na šéfa Bieleho domu podal žalobu.Trump svoj prezidentský dekrét, ktorým na 90 dní zakazuje vstup do USA občanom siedmich štátov, vydal v piatok a vyvolal ním protesty desaťtisícov ľudí v celých USA. Dekrét o zákaze cestovať do Spojených štátov sa týka občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu.