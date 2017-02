Generálny prokurátor v Peru žiada zatknutie exprezidenta Toleda

Alejandro Toledo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 7. februára (TASR) - Peruánsky generálny prokurátor Pablo Sánchez dnes oznámil, že žiada o zatknutie bývalého prezidenta Alejandra Toleda na základe obvinení z prepierania peňazí a z ovplyvňovania uzatváraných obchodov.Prokuratúra začala v pondelok vyšetrovať Toleda pre podozrenie, že prijal od brazílskej stavebnej firmy Odebrecht úplatky vo výške až 20 miliónov dolárov výmenou za udelenie povolenia na výstavbu diaľnice spájajúcej Brazíliu s pobrežím Peru.Sánchez dnes v peruánskom rozhlase povedal, že žiada zatknutie Toleda, ktorý by mal byť v Paríži. Vyšetrujúci prokurátor Hamil Castro podľa jeho slov ešte dnes požiada sudcu o súhlas s "preventívnym zadržaním" exprezidenta.Ten v rozhovoroch pre médiá poprel, že by bol prestúpil zákon.vyhlásil rozhnevaný Toledo v rozhovore počas uplynulého víkendu. Zaviazal sa vrátiť do Peru, ak mu úrady zaručia čestný súdny proces.Údajné úplatky mal dostať cez svojho priateľa, peruánsko-izraelského podnikateľa Josefa Maimana, ktorého prokuratúra podľa pondelňajšieho vyjadrenia tiež vyšetruje.Stavebná spoločnosť Odebrecht priznala, že získala vďaka úplatkom zákazky v 12 juhoamerických krajinách.