Generálny tajomník OSN sa v Rusku stretne s prezidentom Putinom

Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odcestuje dnes do Ruska, aby vo štvrtok vystúpil s prejavom na ekonomickom fóre v Petrohrade a zároveň sa pri tejto príležitosti stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric uviedol, že Guterres by mal z New Yorku odcestovať dnes večer miestneho času. Na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade by mal vo štvrtok predniesť úvodný prejav.Okrem predstaviteľov Ruska by sa mal stretnúť aj s ďalšími lídrami zúčastňujúcimi sa na tomto trojdňovom podujatí.Očakáva sa, že medzi Putinom a Guterresom prebehne "obšírna a rozsiahla debata", povedal Dujarric s tým, že Rusko je "kritickým partnerom OSN", pokiaľ ide o otázky mieru a bezpečnosti, najmä Sýrie, rozvoja a klimatickej zmeny.