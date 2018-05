Generálny tajomník OSN vyzýva na zastavenie agresie na Blízkom východe

Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 11. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na okamžité zastavenie "všetkých nepriateľských akcií" s cieľom vyhnúť sa "novému vzplanutiu konfliktu" na Blízkom východe po tom, ako izraelské sily v noci na štvrtok bombardovali iránske ciele na území Sýrie. Oznámila to v piatok agentúra AP.Izrael tvrdí, že tieto útoky boli odplatou za iránske ostreľovanie raketami, ktoré zasiahli izraelské pozície na Golanských výšinách. Židovský štát zároveň vyzval Bezpečnostnú radu OSN, ako aj generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby iránsky útok bezodkladne odsúdili.Bezpečnostná rada, ktorá je ohľadom Sýrie názorovo značne nejednotná, s najväčšou pravdepodobnosťou stanovisko k tejto výzve nevydá. Do piatkového rána nepožiadal ani jeden člen BR o stretnutie.Izrael a Irán už dlhodobo bojujú proti sebe v zástupnej vojne, pričom najnovšia konfrontácia bola podľa AP varovným signálom, že by medzi oboma stranami mohol rýchlo eskalovať i priamy konflikt.