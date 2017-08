Generálnym riaditeľom RTVS je oddnes Jaroslav Rezník

Na snímke Jaroslav Rezník. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) má oddnes nového šéfa. Vedenie verejnoprávneho média dnešným dňom prevzal Jaroslav Rezník, na poste strieda Václava Miku.Doterajšieho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) zvolili poslanci Národnej rady SR v druhom kole tajnej voľby. Rezník získal v snemovni 95 hlasov.vyslovil víťazný kandidát krátko po oznámení výsledku volieb.Avizoval, že pred telerozhlasom stojí v nasledujúcich rokoch množstvo úloh, ktoré súvisia so skvalitnením nielen programových služieb. Rezníkovou víziou je „RTVS s jasne odlíšiteľnými programovými výstupmi a vyriešenými základnými vecami ohľadne technologických postupov, financovania a rozvoja multikanálovej stratégie“.V otázke rozvoja rozhlasových služieb Rezník spomína okrem iného aj vlastný digitálny multiplex, v prípade televízneho vysielania je presvedčený o potrebe vzniku tretieho okruhu zameraného na šport a témy zdravého životného štýlu. Tretí televízny kanál chce podľa vlastných slov spustiť najneskôr v roku 2020, v prípadne priaznivých podmienok o rok skôr. V tejto súvislosti pripomína, že nejde iba o záujem vysielať šport, ale aj o to, aby mohol druhý program plniť svoju koncepciu a divák od neho dostal to, čo od neho očakáva. Dvojku chce formátovať ako vysielanie pre deti a mládež počas dňa, večer a v noci ako artový program.V prípade financovania RTVS je za zachovanie súčasného hybridného modelu rátajúceho s koncesiami, peniazmi zo zmluvy so štátom a vlastnými výnosmi. O nastavení financovania sa ešte chce rozprávať s poslancami.Jaroslav Rezník sa narodil 12. júla 1966 v Ružomberku. Od roku 1993 pôsobil ako riaditeľ Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu (SRo) v Košiciach. V rokoch 1997-2005 bol ústredným, potom generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave. Predchádzajúcich desať rokov viedol TASR. Vláda SR ho do funkcie generálneho riaditeľa vymenovala 4. apríla 2007. Po legislatívnej zmene TASR zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu ho Správna rada TASR v apríli 2009 opätovne zvolila za generálneho riaditeľa TASR na päťročné funkčné obdobie. Tento post obhájil a v januári 2014 ho Správna rada TASR opäť zvolila za generálneho riaditeľa TASR na ďalšie päťročné funkčné obdobie počnúc dňom 30. apríla 2014.