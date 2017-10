Generálporučík Hofmann na konferencii: NATO je jednotné

Na snímke veliteľ NATO Mnohonárodného zboru Sever – Východ generálporučíka Manfred Hofmann počas tlačovej konferencie v Bratislave 11. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Bojové skupiny NATO, ktoré boli tento rok rozmiestnené v Estónsku, Litve, Lotyšsku a Poľsku v rámci tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti, sú výrazne integrované do národných obranných síl a demonštrujú, že na akúkoľvek agresiu voči niektorému zo spojencov budú odpovedaťGenerálporučík Manfred Hofmann, veliteľ Mnohonárodného zboru NATO sever-východ (MNC NE), to povedal dnes v Bratislave na záver dvojdňovej konferencie veliteľov styčných tímov pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Units - NFIU)." povedal Hofmann. Velenie MNC NE v poľskom Štetíne, ako i jednotlivé styčné tímy v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, ktoré mu podliehajú, podporujú predsunutú vojenskú prítomnosť všetkými potrebnými prostriedkami, čo podľa neho zvyšuje bezpečnosť týchto krajín NATO.dodal nemecký generálporučík." zdôraznil Hofmann s poukázaním na dejisko najnovšieho stretnutia veliteľov. Hofmann sa pri tejto príležitosti poďakoval slovenským ozbrojeným silám a "všetkým Slovákom" za ich podporu angažovania NATO v danom regióne.Konferenciu v Bratislave, ktorá bola už piatou svojho druhu, zhodnotil Hofmann ako dôležitú, pričom neuviedol bližšie podrobnosti ohľadne programu.Slovenská jednotka NFIU so sídlom v Bratislave-Vajnoroch bola oficiálne aktivovaná 1. septembra 2016. Po zavŕšení certifikačného procesu bola deklarovaná jej plná spôsobilosť od 1. júna tohto roka. Medzi hlavné úlohy slovenskej NFIU patrí zabezpečovanie, príjem, presun a nasadenie síl vysokej pripravenosti NATO, koordinácia a asistencia pri mnohonárodných cvičeniach na území SR, ako aj podieľanie sa na plánovacom procese NATO či podporovanie prípadných operácií kolektívnej obrany podľa príslušného článku Severoatlantickej zmluvy.ocenil Hofmann aktivitu uvedených štátov pri dosahovaní plnej spôsobilosti jednotlivých styčných tímov v súlade so záväzkami zo summitov NATO vo Walese a vo Varšave.Konanie najnovšej konferencie veliteľov NFIU za účasti veliteľa MNC NE v Bratislave potvrdzuje, že slovenský styčný tím "" ako tie v Pobaltí či Poľsku, vyjadril sa plukovník Jozef Zekucia, ktorý riadi slovenskú NFIU.zhodnotil s tým, že hoci od aktivácie slovenskej NFIU uplynul iba zhruba rok, nadviazala už spoluprácu na rôznych úrovniach a zapojila sa do medzinárodných i národných cvičení.