Generálporučík: Vojaci oslobodzujú od IS v Mósule štvrť po štvrti

Irackí vojaci počas bojov s militantmi Islamského štátu (IS). Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 9. januára (TASR) - Irackí vojaci bojujúci v Mósule proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) sa dostali až k rieke Tigris tečúcej cez centrum mesta. Dosiahli tým míľnik v takmer trojmesačnej ofenzíve, zameranej na znovuzískanie severnej metropoly od militantov IS.Generálporučík Abdul Amír Rašíd Jár Alláh dnes uviedol, že špeciálne sily sa dostali k rieke ešte v nedeľu večer a teraz majú pod kontrolou východnú stranu jedného z piatich mestských mostov, z ktorých všetky vyradili z prevádzky nálety pod vedením USA. Nálety podporujú spomínanú ofenzívu irackých síl.Premiér Hajdar Abádí povedal, že najnovší postup vojakov jevyhlásil generálporučík v Bagdade na spoločnej tlačovej konferencii so svojím jordánskym kolegom.Generálmajor Sámí al-Arídí zo špeciálnych síl v Mósule oznámil, že vojaci teraz bojujú proti IS vo štvrtiach Baladíjá a Sukar, v predchádzajúci deň vyhnali extrémistov zo štvrtí Muthaná a Rifák. Podľa generálmajora iracké sily odrazili v noci na dnes útok, pri ktorom zabili 37 militantov, ale podrobnosti al-Arídí neuviedol.Ofenzíva v Mósule sa obnovila minulý mesiac po dvojtýždňovej prestávke, ktorú spôsobil tvrdý odpor IS a nepriaznivé počasie.Mósul je druhé najväčšie mesto Iraku a posledná mestská bašta extrémistov v krajine. Väčšinu bojových akcií vo vnútri mesta podnikajú iracké špeciálne sily, pričom irackí vojaci postupujú na mesto z inej strany. Kurdské sily a šiitské milície vyhnali IS z okolitých oblastí a snažia sa militantov odrezať od únikových ciest.Mósul padol do rúk IS v lete 2014, keď extrémisti uskutočnili bleskovú operáciu na väčšine územia severného a západného Iraku. Vládne sily za posledné tri roky postupne znovu dobyli väčšinu tohto teritória a mimo Mósulu sú militantmi zväčša nútení zdržiavať sa iba v menších mestách a dedinách.