Gentner utrpel pri zrážke s brankárom početné zlomeniny a otras mozgu

Ilustračná snímka. Christian Gentner zo Stuttgartu, vpravo, a Max Meyer z tímu Schalke počas zápasu.

Stuttgart 17. septembra (TASR) - Kapitán futbalistov VfB Stuttgart Christian Gentner utrpel pri kolízii v sobotňajšom zápase 4. kola nemeckej Bundesligy s Wolfsburgom (1:0) viacero poranení a viacnásobné zlomeniny v tvárovej oblasti. Tridsaťjedenročný stredopoliar bude musieť podstúpiť operáciu, po ktorej by sa však mal plne uzdraviť.Gentner doplatil na zrážku s brankárom Wolfsburgu Koenom Casteelsom, pri ktorej dostal úder kolenom do tváre. Po kolízii zostal krátko ležať na trávniku v bezvedomí, lekári ho okamžite transportovali do nemocnice. Päťnásobnému nemeckému reprezentantovi diagnostikovali zlomeninu očnice, nosu a hornej čeľuste a ťažký otras mozgu. Po operácii, ktorú podstúpi v najbližších dňoch, by mal vynechať niekoľko týždňov.citovala agentúra DPA športového riaditeľa VfB Michaela Reschkeho.Nováčik zo Stuttgartu zdolal v sobotňajšom stretnutí Wolfsburg 1:0 a v tabuľke mu patrí so šiestimi bodmi priebežné deviate miesto.