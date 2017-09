Geológovia sprístupňujú verejnosti zaujímavosti svojho sveta

Na archívnej snímke súťaž v ryžovaní zlata Foto: TASR/Roman Hanc Na archívnej snímke súťaž v ryžovaní zlata Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) – Ako dokážu kamene svietiť i to, ako ovplyvňujú chuť vody, sa dozvedia tí, ktorí počas dneška zavítajú na pracoviská Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (SGÚDŠ). V Košiciach, Spišskej Novej Vsi i Bratislave vítajú návštevníkov Dňa otvorených dverí (DOD)."Laická verejnosť sa môže zoznámiť s fungovaním geológa, zoznamujeme ľudí s tým, o čom je práca geológa v teréne, ako prebieha výskum na ústave a koncipujeme program tak, aby bol zaujímavý pre všetkých, od detí až po seniorov,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Branislav Žec.Skúsenosti z minulých rokov naznačujú, ktoré z pripravených aktivít budú pútať najväčšiu pozornosť, dnešok to podľa geológa Alexandra Nagya iba potvrdzuje. "Najpopulárnejšie je ryžovanie zlata, ale aj drvenie hornín a to, ako sa určuje pevnosť podložia. Hlavne deti potom lákajú zaujímavé kamene, ktoré tu máme, napríklad dutý alebo plávajúci kameň," priblížil dianie.Vidieť je možné i fosílie – napríklad mamutí zub či lebku medveďa jaskynného, ale aj minerály či meteority, ktoré dopadli na územie Slovenska. Návštevníci DOD sa oboznamujú i s tým, ako geológia vplýva na chuť vody. "Vysvetľujeme im, prečo je minerálka iná ako obyčajná voda i to, aké sú rozdiely v jednotlivých minerálnych vodách na Slovensku. Dávame im ochutnať jednotlivé minerálne vody, takže ten rozdiel cítia priamo v ústach," uviedla hydrogeologička Katarína Benková.V programe do 15.00 h odborníci naučia návštevníkov, ako sa orientovať v geologických mapách, čím sa zaoberá inžinierska a ložisková geológia či oblasť geotermálnej energie. Dôležitou témou, na ktorú chcú geológovia prostredníctvom dnešného DOD poukázať, je i otázka environmentálnych záťaží. Štátny geologický ústav sa venuje monitoringu skládok i riziku kontaminácie podzemnej vody. Jedna z prednášok, ktoré pripravili pre našich návštevníkov, sa týka práve takýchto záťaží, konkrétne sa bude venovať i ostro sledovanej situácii v bratislavskej Vrakuni.Počas prvej hodiny DOD v Bratislave si našlo cestu ku geológom vyše sto návštevníkov, napriek nepriaznivému daždivému počasiu prichádzajú návštevníci i na pracoviská ústavu v Spišskej Novej Vsi i Košiciach. "Aj u nás je najväčší záujem o ryžovanie zlata, ale aj vzácne kamene," informoval prostredníctvom videokonferencie vedúci regionálneho centra v Spišskej Novej Vsi Stanislav Gonda.Dnešnému dňu otvorených dverí pre laickú verejnosť, ktorý trvá do 15.00 h, predchádzal v piatok (22.9.) DOD určený pre školy.Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vznikol v roku 1940, jeho zakladateľom je pôvodom ruský geológ Dimitrij Andrusov, ktorý bol vnukom objaviteľa Tróje, Nemca Heinricha Schliemanna.