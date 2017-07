George Soros sa stal terčom kritiky už aj rumunských predstaviteľov

George Soros, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 10. júla (TASR) - Predseda rumunskej vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea obvinil amerického finančníka a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa z mediálnej kampane zameranej na údajnú diskreditáciu svojej osoby a strany.Po dnešnom rokovaní predstaviteľov koaličných strán Dragnea dementoval obvinenia z korupcie, ktoré sa objavili na opozičnom webovom portáli RiseProjekt.ro, s tým, že za útokom proti jeho osobe môže stáť práve Soros podporujúci spomínaný portál.Aj rumunský premiér Mihai Tudose sa v Bukurešti vyjadril v tom zmysle, že diskreditácia Dragneu, ktorá podľa jeho názoru destabilizuje nielen PSD a vládnu koalíciu, ale rumunskú vládu a celú krajinu, je v Sorosovom záujme.V Maďarsku je v plnom prúde bilbordová kampaň proti Georgeovi Sorosovi so sloganom "Nenechajme, aby sa nakoniec smial Soros!". Na bilbordoch s portrétom finančníka, ktoré rozvešali po celej krajine, je označenie Národná konzultácia 2017 a je na nich uvedená poznámka, že 99 percent ľudí (Maďarov) odmieta ilegálnu migráciu. V podobnom duchu sú nakrútené aj klipy vysielané verejnoprávnou televíziou krajiny.Predseda Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku (Mazsihisz) András Heisler vyzval v uplynulých dňoch premiéra Viktora Orbána na ukončenie tejto kampane s poukázaním na riziká, ktoré sa spájajú s takýmto podľa jeho názoru šírením nenávisti.Orbán v reakcii podčiarkol, že v Bruseli realizujú Sorosov prisťahovalecký plán a je správne, ak sa o tom Maďari dozvedia. Jedným z jeho bodov je dostať milión migrantov ročne do Európy, konštatoval vo vysielaní maďarského rozhlasu minulý týždeň Orbán, ktorý hovoril aj o druhom bode plánu. Podľa jeho slov je ním plánovaný európsky úrad pre utečencov, prostredníctvom ktorého by sa problematika dostala mimo právomoci úradov členských krajín. "Nie my by sme rozhodovali o tom, koho prijmeme, ale ani o rozdeľovaní migrantov," konštatoval.Výzva izraelského veľvyslanca v Maďarsku Jossiho Amraniho ohľadom ukončenia bilbordovej kampane voči Sorosovi nebola zameraná na delegitimizáciu kritiky tohto amerického miliardára maďarského pôvodu. Vyhlásil to v nedeľu izraelský rezort diplomacie, ktorý reagoval na slová ambasádora, že bilbordy maďarskej vlády neevokujú iba "smutné spomienky, ale aj rozosievajú nenávisť a strach".Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý je takisto kritikom Sorosa, navštívi Maďarsko v blízkej budúcnosti.