Georgea Busha staršieho opäť prijali do nemocnice

Na archívnej snímke z apríla 2016 George H.W. Bush. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. mája (TASR) - Niekdajšieho amerického prezidenta Georgea H.W. Busha v nedeľu hospitalizovali v nemocnici v štáte Maine pre problémy s nízkym krvným tlakom a pre vyčerpanosť. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil Jim McGrath, hovorca 93-ročného bývalého najvyššieho predstaviteľa USA.Busha staršieho prijali do nemocnice Southern Maine Health Care, kde zrejme zostane niekoľko dní na pozorovanie.napísal hovorca McGrath, ktorého citovala agentúra Reuters.Bush sa pred hospitalizáciou zdržiaval v rodinnej rezidencii v Kennebunkporte v štáte Maine. V sobotu sa tam zúčastnil na podujatí amerických vojnových veteránov.George Bush starší trpí formou Parkinsonovej choroby a často ho trápia zápaly pľúc a ďalšie infekcie. Naposledy ho hospitalizovali 22. apríla v jeho domovskom Houstone, deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov. V tamojšej nemocnici pobudol kvôli infekcii, ktorá sa rozšírila do krvného obehu, skoro dva týždne.George H.W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-93 ako 41. prezident Spojených štátov amerických. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Je tiež zároveň otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-09).