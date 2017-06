Gerard Deulofeu sa vráti z Evertonu do Barcelony

Gerard Deulofeu (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 30. júna (TASR) - Španielsky futbalový krídelník Gerard Deulofeu sa čoskoro opäť vráti do FC Barcelona. Podľa informácie agentúry DPA sa Katalánci rozhodli využiť spätnú výkupnú opciu na 23-ročného reprezentanta, ktorý momentálne hrá na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.Barcelona predala v júli 2015 Deulofeua do FC Everton za 6 miliónov eur. Nechala si ale otvorené zadné dvierka na jeho návrat vďaka opcii vo výške 12 miliónov eur. Pravý krídelník v minulej sezóne hosťoval z Evertonu v AC Miláno, kde presvedčil o svojich kvalitách. S "Barcou" podpíše zmluvu do júna 2019.potvrdila Barcelona v oficiálnom stanovisku. Deulofeu sa tak stal prvým hráčom, ktorého získal nový tréner Kataláncov Ernesto Valverde.