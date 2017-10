Gerhát forsbergovským blafákom rozhodol o výhre Litvínova:Veril som si

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Litvínov 18. októbra (TASR) - V utorňajšom zápase českej hokejovej ligy sa zrodilo prekvapenie na úkor favorita. Posledný tím tabuľky HC Litvínov zvíťazil nad HC Plzeň 2:1 po predĺžení, keď excelentným spôsobom rozhodol slovenský útočník František Gerhát.V nadstavenom čase sa Gerhát dostal do šance pred bránkoviskom, obrana "indiánov" ho zastavila nedovolene. Nariadené trestné strieľanie premenil faulovaný hráč, pričom pri blafáku použil "forsbergovskú" kľučku.uviedol Gerhát pre hokej.cz.Litvínov napriek víťazstvu zostal na chvoste tabuľky, Plzni pomohol zisk bodu dostať sa na jej čelo. Dovtedajší líder Brno totiž prehral v Třinci. A práve proti Brnu sa v predchádzajúcom zápase podarilo Litvínovu zvíťaziť rovnako po nadstavenom čase, keď triumfoval po samostatných nájazdoch.dodal Gerhát.Litvínovu patrí v tabuľke 11 bodov, predposledná Jihlava ich má na konte 13. Na desiate miesto zaručujúce postup do osemfinále play off strácajú "chemici" osem bodov.