Geri Halliwell zverejnila pieseň Angels In Chains

Geraldine Estelle "Geri" Horner

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Anglická speváčka, herečka a spisovateľka Geri Halliwell, známa aj ako Ginger Spice z dievčenskej skupiny Spice Girls, zverejnila pieseň Angels in Chains. Novinka, ktorá je poctou zosnulému spevákovi Georgeovi Michaelovi, sa mala dostať na trh v piatok 23. júna, no 44-ročná interpretka ju sprístupnila prostredníctvom služby Spotify už v pondelok ráno. Singel je jej prvou skladbou po dvanástich rokoch a všetky tržby z jeho predaja poputujú detskej charite Childline."Keď som po prvý raz počula tú smutnú správu o jeho úmrtí, bola som v deviatom mesiaci tehotenstva so synom Montym a bola som plná emócií. Nevedela som, čo robiť so svojimi pocitmi, tak som ich dala do piesne, z ktorej vznikla Angels in Chains," zdôvodnila vznik balady minulý týždeň speváčka, keď oznámila jej vydanie.sa preslávila v spomínanej formácii Spice Girls, s ktorou vydala albumy Spice (1996) a Spiceworld (1997). V roku 1998 skupinu opustila a vydala sa na sólovú dráhu. Na konte má štúdiovky Schizophonic (1999), Scream If You Wanna Go Faster (2001) a Passion (2005). So Spice Girls potom ešte vydala výberovku Greatest Hits (2007) a taktiež spolu s ostatnými členkami absolvovala svetové turné.Objavila sa aj v jednej epizóde televízneho seriálu Sex v meste (1998 - 2004) a zahrala si napríklad aj vo filme Zastaneš a neprežiješ 2 (2009). Píše i knihy pre deti, je autorkou série príbehov o Ugenii Lavender, ktoré na Slovensku vychádzajú pod názvom Eugénia Levanduľová.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.