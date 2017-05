Gernát je v Kolíne ako doma, spoluhráčom by mohol robiť sprievodcu

Na snímke zľava Martin Gernát a Juraj Mikuš počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 9. mája (TASR) - Kolín nad Rýnom je pre slovenského hokejového obrancu Martina Gernáta priam osudový. Premiérová účasť na seniorskom šampionáte, správa o drafte do NHL aj silná rodinná väzba, to všetko sa mu spája s týmto nemeckým mestom, v ktorom slovenskú reprezentáciu v utorok večer čakal dôležitý zápas s Dánskom.poznamenal Gernát, ktorý sa v Kolíne cíti ako doma a spoluhráčom z reprezentácie by mohol robiť sprievodcu.Proti Dánsku očakával vyrovnaný zápas.uviedol Gernát pre TASR.Slováci nemajú dobré spomienky na kolínsku konfrontáciu s Dánmi z roku 2010. V Lanxess aréne vtedy po hororovej prvej tretine utrpeli debakel 0:6. Vysokú prehru zažil zo súčasného tímu iba kapitán Vladimír Dravecký. Gernát vtedy výsledky reprezentácie vnímal iba z médií, tentoraz je už v hlavnej úlohe. Úroveň zápasov svetového šampionátu už zažil nielen na vlastnej koži v zápasoch s Talianmi a Lotyšmi, ale aj ako divák.poznamenal Gernát.