Gernát si v dvoch zápasoch oblečie dres prvoligového Prešova

Prešov 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát sa dohodol na odohratí dvoch majstrovských zápasov v prvoligovom Prešove.Obranca v júli tohto roku prekvapujúco rozviazal kontrakt so Spartou Praha a nový zatiaľ nepodpísal so žiadnym klubom.uviedol pre TASR Gernát, ktorý už niekoľko týždňov iba trénuje s materským klubom, no chýba mu zápasová prax. Tú aspoň čiastočne nadobudne v piatok 28. októbra v stretnutí s Michalovcami (vo Vranove nad Topľou) a potom aj doma proti Považskej Bystrici.poznamenal Gernát. Pri voľbe čísla dresu dlho nerozmýšľal: