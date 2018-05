Na snímke vľavo Steven Gerrard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Glasgow 4. mája (TASR) - Bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Steven Gerrard sa stal novým trénerom škótskeho klubu Glasgow Rangers. V piatok nahradil vo funkcii nedávno odvolaného Graemea Murtyho, podpísal kontrakt na štyri roky.Tridsaťsedemročný bývalý hráč FC Liverpool ukončil aktívnu kariéru v novembri 2016 po pôsobení v Los Angeles Galaxy. V tejto sezóne pracoval v LFC ako tréner mládeže, v Glasgowe si vyskúša premiérový angažmán na lavičke seniorského mužstva.citovala Gerrarda agentúra AP.Trénerských povinností sa oficiálne ujme v lete, do konca tohto ročníka najvyššej škótskej súťaže zostávajú tri kolá. Rangers figurujú na tretej priečke skupiny o titul s trinásťbodovým mankom na mestského rivala Celtic, ktorý sa stal šampiónom v predstihu. Kouč Celticu je Brendan Rodgers, práve on viedol Liverpool, keď Gerrard v roku 2015 zamieril do LA Galaxy.Gerrard odohral v anglickom reprezentačnom drese 114 zápasov a na troch vrcholných podujatiach viedol národné mužstvo ako kapitán. Za Liverpool nastúpil v 710 stretnutiach a počas devätnástich sezón získal deväť trofejí.