Gestamp Nitra začne výrobu v polovici 2018

BRATISLAVA 31. januára 2018 (WBN/PR)Medzinárodná spoločnosť Gestamp , ktorá sa špecializuje na dizajn, vývoj a precíznu výrobu kovových komponentov pre automobilový priemysel, oznámila, že závod v Nitre začne svoju výrobu v polovici roka 2018. Gestamp plánuje na Slovensku investovať viac ako 133 miliónov eur, závod v Nitre otvorí svoje brány v polovici roka 2018. “Investícia napreduje tak, ako sme si naplánovali,” hovorí Michal Graumann, výkonný riaditeľ závodu Gestamp v Nitre. ,,V Nitre budeme, rovnako ako v našich ostatných závodoch, poskytovať našim zákazníkom excelentnú kvalitu a vytvárať možnosti profesionálneho a osobného rastu pre našich zamestnancov,“ dodáva.Nitriansky závod sa bude špecializovať na výrobu hliníkových komponentov, ktoré pomáhajú znižovať hmotnosť automobilov, zvyšujú ich bezpečnosť a zároveň znižujú dopad na životné prostredie. Zo začiatku bude závod dodávať diely pre spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre, avšak Gestamp plánuje spolupracovať aj s ďalšími prestížnymi, svetovými automobilkami. Gestamp je rodinná firma, ktorá si svoju vynikajúcu reputáciu založila na špičkovej kvalite automobilových komponentov (karosérie, podvozky a mechanizmy). Gestamp prichádza s inováciami, vyvíja ich spolu so svojimi zákazníkmi a využíva najnovšie technologické štandardy. Týka sa to aj nitrianskeho závodu Gestamp , kde inštaluje aj dve tandemovo lisovacie linky so servo pohonom.Závod, ktorý vyrastá na ploche 42,400 m2, by mal vytvoriť viac ako 230 pracovných miest.Spolupráca s už existujúcimi slovenskými zamestnancami je podľa Lucie Valancovej z oddelenia ľudských zdrojov Gestampu v Nitre, veľmi dobrá. “My Slováci sme veľmi flexibilní a rýchlo sa učíme. Naša práca spĺňa najvyššie technické štandardy. Máme veľa zručností a ukazujeme ich už od prvého pracovného dňa,“ konštatuje Lucia Valancová.,, Gestamp hľadá ľudí, ktorí majú záujem učiť sa o automobilovom priemysle, bez toho, aby záležalo na ich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. Gestamp je známy tým, že do svojich zamestnancov investuje, zamestnanci prejdú kompletným, intenzívnym zaškolením v existujúcich závodoch, tým získajú znalosti a zručnosti, ktoré im umožnia rýchlo a kvalitne sa začleniť do práce v domovských závodoch,“ vysvetľuje Valancová. Gestamp je presvedčený, že práve v dobre vyškolených a motivovaných zamestnancoch, ktorí majú dlhodobú perspektívu v práci, je podstatná časť úspechu spoločnosti na vysoko konkurenčnom trhu automobilového priemyslu,“ uzatvára Lucia Valancová. Gestamp je globálna nadnárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dizajn, vývoj a precíznu výrobu kovových komponentov pre špičkových výrobcov automobilov. Vyvíja produkty s inovatívnym dizajnom určených na výrobu ľahších a bezpečnejších vozidiel, ktoré ponúkajú lepšiu spotrebu energie a znížený vplyv na životné prostredie. Jej produkty pokrývajú oblasti karosérií, podvozkov a mechanizmov.Spoločnosť je prítomná v 21 krajinách so 102 výrobnými závodmi a siedmymi závodmi v štádiu výstavby a s 13timi výskumnými a vývojovými centrami. K decembru 2016 bol celosvetovo počet zamestnancov spoločnosti viac ako 36 000. V roku 2016 mala spoločnosť Gestamp obrat 7,549 miliónov EUR. Gestamp je kótovaný na španielskej burze cenných papierov pod označením GEST.