Getzlaf urazil rozhodcu, zaplatí mastnú pokutu

New York 21. mája (TASR) - Kapitán zámorského hokejového klubu NHL Anaheim Ducks Ryan Getzlaf dostal od vedenia súťaže pokutu 10.000 dolárov za to, že v štvrtom zápase finálovej série Západnej konferencie proti Nashvillu Predators urazil rozhodcu. Ide o maximálnu výšku pokuty, akú na základe kolektívnej zmluvy mohol dostať.Getzlafa usvedčili televízne kamery z toho, že na rozhodcu pokrikoval homofóbne urážky počas toho, ako sa v predĺžení duelu vracal na striedačku.povedal viceprezident pro hokejové operácie NHL Colin Campbell.Kanadský hokejista, ktorý sa výšku pokuty dozvedel krátko pred piatym zápasom, sa za svoj čin ospravedlnil.povedal Getzlaf podľa zámorských médií.Kapitán Ducks mal šťastie, že nedostal aj zápasový trest. Za niečo podobné totiž pred rokom dostal útočník Chicaga Blackhawks Andrew Shaw pokutu 5000 dolárov a trest na jeden zápas počas play off.