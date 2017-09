Gibraltár chce i naďalej zostať britským, znel výsledok referenda 1967

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Madrid 10. septembra (TASR) - V Gibraltári sa pred 50 rokmi, 10. septembra 1967, konalo pod dohľadom OSN ľudové referendum o jeho zotrvaní pod britskou nadvládou.- tak znel výsledok referenda, v ktorom sa jeho španielsky hovoriace obyvateľstvo vyjadrilo k ďalšiemu osudu tejto britskej námornej základne, ohrozovanej nárokmi Španielska.V referende sa za účasti 95,8 percenta z presného počtu 12.672 oprávnených voličov len 44 vyslovilo protiĎalších 55 hlasov bolo neplatných.Územie Gibraltáru má význam predovšetkým ako strategická vojenská základňa pre námorníctvo a letectvo. Na ploche sedem kilometrov štvorcových žije okolo 32.000 obyvateľov. Nachádza sa na juhu Španielska na severnej strane Gibraltárskeho prielivu v jeho prakticky najužšej časti.Krajinu ovládajú Briti od 4. augusta 1704, keď ho s pomocou holandskej flotily vybojovali v rámci vojny o španielske dedičstvo. Briti získali úplnú kontrolu nad tým, kto pláva z Atlantiku do Stredozemného mora a naopak.Niekoľkokrát sa rozhodovalo, kam budú obyvatelia Gibraltáru odovzdávať dane a akým jazykom budú hovoriť na úradoch. Zemepisná logika usporiadania sa prikláňa k Španielsku, ktorého má Gibraltár za jediného suseda. Staré koloniálne rozdelenie sveta medzi veľmoci však priznáva nadvládu Británie.V roku 1969 uzatvoril španielsky diktátor generál Francisco Franco hranice medzi Španielskom a Gibraltárom, takže ľudia museli z jednej krajiny do druhej cestovať cez Tanger v Maroku a lietadlá pristávajúce v Gibraltári na už aj tak neľahkej pristávacej ploche museli zložito manévrovať, aby sa vyhli španielskemu územiu.Gibraltárčania získali riadne britské občianstvo v roku 1981. Po rokovaniach medzi britskou a španielskou vládou bola blokáda z roku 1963 čiastočne uvoľnená až v roku 1982. Hranice však boli otvorené až v roku 1985. Španielsko umožnilo v roku 1987 používanie spoločného letiska. Britský armádny batalión opustil Gibraltár v roku 1991.V parlamentných voľbách v roku 1992 zvíťazila protišpanielsky ladená Gibraltárska socialistická strana práce. V máji 1996 jej vládu vystriedala konzervatívna Gibraltárska sociálna demokratická strana.V ďalšom referende, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra 2002, zamietlo obyvateľstvo Gibraltáru spoločnú správu Londýna a Madridu. Takmer 99 percent voličov sa vyslovilo za zachovanie britskej vlády v krajine. Spojené kráľovstvo sa následne v roku 2003 vzdalo pokusov o dosiahnutie dohody so Španielskom o spoločnej zvrchovanosti tohto územia.Neskôr v roku 2004 Španielsko a Británia opustili starý formát rokovaní o urovnaní 300-ročného sporu o Gibraltár a avizovali otvorenie trojstranných rokovaní, v ktorých mala mať kolónia právo veta.Občania Gibraltáru veľkou väčšinou hlasov schválili v roku 2006 v ďalšom plebiscite novú ústavu, ktorá im zaručila väčšiu nezávislosť od Londýna, avšak spolupatričnosť k britskej korune nijakým spôsobom nespochybňovala. Gibraltár získal plnú moc nad správou vlastného územia. V rukách Britov tak ostala len obrana a medzinárodné vzťahy.Gibraltárska otázka bola v posledných rokoch predmetom viacerých sporov - či už kvôli rybolovu alebo hraničným kontrolám - medzi Veľkou Britániou a Španielskom, ktoré musela riešiť aj Európska komisia.Po vystúpení Británie z Európskej únie príde o európske členstvo automaticky aj Gibraltár. A to aj napriek tomu, že v roku 2016 v júnovom referende o brexite až 96 percent voličov v Gibraltári hlasovali za zotrvanie Británie v EÚ. Očakáva sa, že štatút Gibraltáru v pobrexitovom období bude jedným z najspornejších bodov nadchádzajúcich rokovaní medzi Bruselom a Londýnom.