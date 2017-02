Giganty ľadovej doby v SNM Foto: SNM-Prírodovedné múzeum Foto: SNM-Prírodovedné múzeum

Bratislava 7. februára (OTS) - Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v spolupráci so spoločnosťou Giganti s. r. o. 17. februára 2017 o 15.00 h otvára výstavutrojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov.bude pre verejnosť prístupný v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v BratislaveVýstava návštevníkov zavedie do obdobia starších štvrtohôr (pleistocénu). Štvrtohory sú najmladším obdobím v dejinách Zeme – začali pred 2,8 miliónmi rokov a trvajú dodnes. Pleistocén, ich staršia časť, bolo veľmi dynamické obdobie, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne chladné, suché obdobia (ľadové doby) s teplými, vlhšími obdobiami (medziľadové doby). Klimatické zmeny mali vplyv aj na spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré sa prispôsobili novej klíme alebo vyhynuli, či migrovali do priaznivejších oblastí.Výstava prezentuje unikátne modely 16 druhov obrovských živočíchov, ktoré žili v období pleistocénu a väčšina z nich v jeho závere, asi pred 11 500 rokmi, vyhynula. Jedine dva druhy – pratur a vták moa prežili až do mladších štvrtohôr – holocénu a vymreli až začiatkom 17. storočia. Okrem všeobecne známych cicavcov, ako napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, medveď jaskynný a iné, ktoré žili v našich zemepisných šírkach, sa predstavia aj menej známe, napríklad obrovský bobor, ktorý žil v Severnej Amerike, alebo juhoamerický leňoch a pásavec a iné. Jediný predstavený živočích, ktorý nepatrí do triedy cicavcov je obrovský vták moa rodu Dinornis, ktorý žil na Novom Zélande.Modely ohromujú nielen veľkosťou, ale aj realistickým stvárnením vyhynutých obrov. Záujemcom sa naskytne jedinečná možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom, ale aj so spôsobom života. Celkom 18 modelov vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti bolo vytvorených v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Sú výsledkom úspešnej spolupráce českých výtvarníkov a paleontológov v produkcii spoločnosti Giganti s. r. o., ktorá sa špecializuje na tvorbu. Vystavená kolekcia trojrozmerných rekonštrukcií pleistocénnych obrích cicavcov je najväčším súborom tohto druhu v strednej Európe a mala dosiaľ veľký úspech v mnohých krajinách.