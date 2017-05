Giro d´Italia: Gaviria víťazom 3. etapy a aj v čele priebežného poradi

Na snímke kolumbijský cyklista Fernando Gaviria. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

b>3. etapa (Tortoli - Cagliari, 148 km) - výsledky:

1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 3:26:33 h., 2. Rüdiger Selig (Nem./Bora-Hansgrohe), 3. Giacomo Nizzolo (Tal./Trek-Segafredo), 4. Nathan Haas (Aus./Quick-Step Floors), 5. Maximiliano Richeze (Arg./Quick-Step Floors) všetci rovnaký čas ako víťaz, 6. Konstantin Sivcov (Biel./Bahrain-Merida), 7. Bob Jungles (Lux./Quick-Step Floors) obaja +3 s, 8. Caleb Ewan (Aus./Orica Scott), 9. Sacha Modolo (Tal./UAE Emirates), 10. Andre Greipel (Nem./Lotto Soudal) všetci +13



priebežné poradie po 3 etapách:

1. Gaviria 14:45:16 h, 2. Greipel +9 s, 3. Lukas Pöstlberger (Rak./Bora-Hansgrohe), 4. Jungels, 5. Sivcov všetci +13, 6. Ewan, 7. Roberto Ferrari (Tal./UAE Emirates) obaja +17, 8. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data), 9. Enrico Battaglin (Tal./LottoNl-Jumbo), 10. Sacha Modolo (Tal./UAE Emirate) všetci +23

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cagliari 7. mája (TASR) - Víťazom tretej etapy jubilejného stého ročníka prestížnych cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors.V 148 km dlhej etape to dlho vyzeralo na hromadný špurt, ale belgický celok roztrhol pelotón necelých 10 kilometrov pred koncom. Do cieľa doviedli Gaviriu až piati tímoví kolegovia, ktorí sa veľkou mierou podieľali na tom, že jazdec z Kolumbie získal prvé víťazstvo na Grand Tour.Triumf v tretej etape ho zároveň dostal aj do ružového dresu pre celkového lídra. Pred voľným dňom má Gaviria náskok deviatich sekúnd pred Nemcom Andrem Greipelom z tímu Lotto Soudal.Pelotón sa v pondelok počas voľného dňa presunie na Sicíliu, kde ho čaká o deň neskôr prvá horská etapa s cieľom na sopke Etna.