Giro d´Italia: Greipel vyhral 2. etapu a obliekol si ružový dres

Na snímke Nemec Andre Greipel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tortoli 6. mája (TASR) - Nemecký cyklista Andre Greipel zvíťazil v druhej etape jubilejného stého ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia a obliekol si ružový dres pre celkového lídra. Jazdec stajne Lotto Soudal sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a trať dlhú 221 km medzi sardínskymi mestami Olbia a Tortoli zvládol za 6:05:18 h. Na druhej priečke skončil domáci Roberto Ferrari zo SAE Team Emirates a ako tretí prišiel do cieľa Belgičan Jasper Stuyven z tímu Trek-Segafredo.Druhá etapa s kopcovitým profilom odštartovala veľkou aktivitou v pelotóne. Po niekoľkých kilometroch sa postarala o hlavný únik dňa pätica Daniel Teklehaimanot (Dimension Data), Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice), Iľja Koševoj (Wilier Triestina), Jevgenij Šalunov (Gazprom - Rusvelo) a Simone Andreetta (Bardiani CSF). Po 50 km narástol ich náskok na vyše šesť minút. Na čele pelotónu pracovali hlavne jazdci Bora-Hansgrohe, ktorí strážili pozíciu ružového Lukasa Pöstlbergera. Na prvej z dvoch vrchárskych prémii dňa Nuoro (3. kategória) sa náskok pätice pohyboval na približne štvorminútovej hranici, 80 km pred cieľom klesol pod tri minúty.Na druhej vrchárskej prémii zaútočil Šalunov a na jeho atak nedokázal odpovedať Owsian, takže na čele ostala už len štvorica. Na kopci bol ako prvý Teklehaimanot, ktorý sa tak posunul na čelo vrchárskej súťaže. Krátko na to však únik pohlti pelotón. Následne sa ešte pár jazdcov pokúsilo o únik, ale pelotón si s nimi poradil. Posledné kilometre tak išli všetci pokope a o víťazovi rozhodol hromadný špurt. V závere, asi sedem km pred koncom, mal smolu líder Kaťuše Ilnur Zakarin, ktorý menil bicykel a stratil dosť času na pelotón. Museli na neho počkať všetci ôsmi spolujazdci a následne si vyskúšali tímovú časovku. Tá bola úspešná a stratu na pelotón stihli dotiahnuť kilometer pred koncom. To si už na čele robili priestor špurtérske vláčiky. Najrýchlejší bol nakoniec Nemec Greipel, ktorý triumfoval o celú dĺžku bicykla pred Ferrarim.Podujatie pokračuje nedeľňajšou treťou rovinatou etapou z Tortoli do Cagliari s 148 km ideálnou pre špurtérou. Pelotón sa v pondelok počas voľného dňa presunie na Sicíliu, kde ho čaká o deň neskôr prvá horská etapa s cieľom na sopke Etna.